Більше 220 українців застрягли в аеропорту в Домінікані

Українські пасажири в аеропорту в Домінікані з 9 січня чекають вильоту до Києва. Про це УНІАН повідомила Вікторія КУЛАКОВСЬКА - одна з пасажирів, які чекають на виліт в аеропорту Пунта Кана (Домініканська Республіка).

За її даними, близько 300 пасажирів вже третю добу чекають на виліт в аеропорту. При цьому їх не повертають до готелів, і вони перебувають в зоні очікування. За словами В.КУЛАКОВСЬКОЇ, оператор MIBS travel не може пояснити точної причини такої затримки, посилаючись на поломки в літаку компанії «АероСвіт».

Як зазначив в коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, проблемна ситуація дійсно є, проте вона триває не три доби. За його словами, літак мав вилетіти з Домініканської Республіки 9 січня о 22.15 за місцевим часом (за київським — о 4.15 10 січня), тому затримка становить менше 2 діб. С.КУЦИЙ також відзначив, що пасажирів, які чекають на виліт, більш як 220 чоловік.

«На момент, коли літак прилетів з Києва, пасажирів підтягли в аеропорт. Коли з`ясувалося, що є технічні проблеми (з літаком - УНІАН), їх поселили в готель», - повідомив він.

Водночас, за його даними, близько 15-20 чоловік не зв`язалися з представником туроператора, тому їх не поселили. «Ситуація з`ясовується, найближчим часом буде відомо, коли можливий виліт до Києва», - сказав С.КУЦИЙ. До вильоту пасажири перебуватимуть в готелі, сказав він.