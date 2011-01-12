У Києві відбулося прощання з Михайлиною Коцюбинською

У Києві в Будинку вчителя вчора відбулося прощання із видатним літературознавцем, активною учасницею руху опору шістдесятників Михайлиною Коцюбинською.

Як повідомляє офіційний сайт лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО, про те, що життя М.Коцюбинської є прикладом для багатьох людей, говорили Микола Жулинський, Мирослав Маринович, Євген Сверстюк, В`ячеслав Брюховецький, Лесь Танюк, Осип Зінкевич, Богдан Горинь, Ірина Жиленко, які виступили під час панахиди.

На панахиді також була присутня лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО, яка висловила співчуття рідним і близьким М.Коцюбинської.

Почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреат премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка М.Коцюбинська пішла з життя 7 січня.