Причали і пристані на Дніпрі будуть відновлені до 2012 року

До 2012 року буде відновлено роботу пасажирських причалів і пристаней у Києві, Каневі, Черкасах, Кременчуку, Дніпропетровську, Запоріжжі і Херсоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, контроль над відновленням роботи здійснюватиме держслужба морського і річкового транспорту («Укрморрічфлот»).

Крім того, на час проведення Євро-2012 планується ввести знижки на послуги у річкових портах, для пасажирських круїзних суден. У рамках підготовки до Євро-2012 планується також скасувати одноразові тимчасові дозволи для іноземних суден, що дозволить туристам безперешкодно здійснювати прохід по річці Дніпро до самої столиці.

Згідно з повідомленням, водночас «Укрморрічфлот» ініціює і сприятиме будівництву баз стоянок маломірних суден і яхт, а також продовжить відновлення гідротехнічних споруд з метою підвищення їх пропускних потужностей.

Як зазначають у міністерстві, для забезпечення безпеки судноплавства особлива увага надаватиметься розвитку навігації. Буде запроваджено нові засоби зв`язку, супутникової навігації і проведено повну інформатизацію судноплавства по внутрішніх водних шляхах. До робіт з підготовки Дніпра будуть залучені фахівці державних підприємств «Укрводшлях», «Адміністрація річкових портів», «Дельта-лоцман», "Держгідрографія" і "Регістр судноплавства".

«Після проведення чемпіонату ми продовжимо розвиток інфраструктури на внутрішніх водних шляхах для забезпечення безпеки торгового судноплавства, а також розвитку туристичного бізнесу, водного спорту і відпочинку», – сказав голова «Укрморрічфлоту» Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.