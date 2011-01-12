У Бандери відібрали звання «Герой України»

Указ Президента України Віктора Ющенка від 20 січня 2010 року «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» рішенням суду визнаний недійсним.

Суд визнав недійсним указ Президента про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання “Герой України». Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. “Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА №46/2010 від 20 січня 2010 року «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» рішенням суду визнаний недійсним”, - йдеться в повідомленні.

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