Скандал з Гімном України: КМДА відмазується «технічними умовами»

Державний Гімн України на Майдані Незалежності у Києві у новорічну ніч пролунав скороченим через “технічні умови прямої трансляції”.

Про це йдеться у відповіді Київської міської державної адміністрації на запит УНІАН.

Зокрема, начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю КМДА Марина ХОНДА зазначила: «1 січня, під час святкування Нового року на Майдані Незалежності, Гімн України пролунав скороченим. Це було пов’язано з технічними умовами прямої трансляції святкових заходів в ефірі декількох телеканалів».

Як повідомляв УНІАН, 5 січня житель Івано-Франківська Руслан КОЦАБА надіслав листа до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням порушити кримінальну справу за фактом наруги у новорічну ніч над Державним Гімном України.

«В ніч із 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року в момент переходу годинника через 12-ту годину ночі, тобто, переходу з одного року на наступний, на головній площі України завжди лунає Державний Гімн України «Ще не вмерла України…», який транслюється всіма каналами на Україну. Так було всі роки, відколи були прийняті Верховною Радою головні символи нашої Держави – Герб Тризуб та гімн «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова П.Чубинського і музику М.Вербицького. Слова і музика Державного Гімну України затверджені Законом України «Про Державний Гімн України», стаття 1, ще 6 березня 2003-го року і підписані тодішнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ. В тому ж законі сказано: «Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом», - йшлося у листі.

Р.КОЦАБА вважає, що «інакше, ніж наругою над Державним Гімном України, не можна вважати цьогорічний перехід з 2010-го на 2011-й рік! Всім відомий гімн на головній площі України пролунав урізаним! З нього викинуті слова: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Р.КОЦАБА звернувся до генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу за фактом наруги над Державним Гімном України, здійснену під час святкування 2011 року і запропонував «здійснити відповідні дії до керівництва Київської міської ради та Київської міської адміністрації стосовно встановлення винних у цьому ганебному факті знущання над титульною нацією».

Про намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу наруги над Державним Гімном України також заявляв заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.