Львівське товариство організовує баль "Маланка-2011"

БАЛЬ „МАЛАНКА-2011”

Місце: Київ, Український Дім, І і ІІ поверх

Час: з 19.00 год. 13 січня до 3.00 год. 14 січня 2011 р.

Організатор: Львівське Товариство у Києві

Продюсинг – Г. Деревянчук, режисура – народні та Б. Струтинського.

Учасники програми:

колядують, віншують та забавляють фолькгурт с. Чишки Пустомитівського р-ну Львівської області , оркестр Міністерства оборони та балетна група Київського театру оперети, гурт «Орфей», учасник відбіркового конкурсу на Євробачення Любомир Чермак та Анастасія Компанець, саксофоніст Ігор Рудий, Дитячий етнографічний театр Львівського Товариства у Києві "Левеня", гумористична атракція у виконанні гурту «Тернопільські баби», вокальний квартет «Гетьман», Меланка та Василь і ін. Зірки та зірочки української естради та оперної сцени.

Церемоніймайстер та ведучий – Євген Федорченко.

Звук, сцена, світло, екрани, відеозйомка: М. Шарварко

Сценографія, дизайн: В. Печуркін

Благодійний аукціон з продажу картин «Замки Львівщини» майстрів пензля Львівщини,

кошти збираються на Дитячу програму Товариства.

Коротка програма

А. ЦЕРЕМОНІЯЛЬНА ЧАСТИНА (І поверх: 19.00 – 19.30)

Зустріч гостей, огляд виставки картин «Замки Львівщини», аперитив, інформація про імпрезу

В. ГОСТИНА (ІІ поверх: 19.30 – 21.30)

Урочисте засідання - бенкет. Виступ Голови Правління Львівського Товариства Івана Васюника та офіційних осіб. Вручення почесної нагороди Товариства „Лапка Лева”. Святкові тости та віншування, колядники, Маланка, творчі привітання.кутя, пампухи і ін.

С. БАЛЬНА ЧАСТИНА (І поверх: 21.45 – 23.59)

Баль з оркестрою та Зірками і зірочками української естради, конкурс на кращу танцювальну пару, Благодійний аукціон картин «Замки Львівщини»

D. ТРАДИЦІЙНА ЧАСТИНА (І-ІІ поверх: 23.59 – 00.30)

Дзвони Старого Нового Року.

Тост Василів та Меланій

СтароНоворічна лотерея. Кава, солодке.

E. ЗАБАВНА ЧАСТИНА (І поверх: 00.30 – 3.00)

Спілкування без краваток та масок, частування, танці

P.S.Можливі зміни

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