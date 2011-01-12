Майдан завтра можуть закрити на три години

Майдан Незалежності завтра ввечері можуть закрити на три години у зв’язку з проведенням концерту з нагоди Старого Нового року.

Як повідомляє прес-служба столичної міської державної адміністрації, 13 січня влада міста організовує для киян грандіозне шоу «Світлі спогади старого року або Побачення з героями телебачення».

Концерт розпочнеться о 20.00 на Майдані Незалежності.

У зв’язку з цим, за наявності великої кількості глядачів на центральні площі столиці працівники ДАІ передбачили тимчасове перекриття руху транспорту вулицею Хрещатик на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Городецького з 20.00 до 23.00 години.

На концерті виступлять учасники шоу «Х-ФАКТОР» (гурт «Діти капітана Гранта», Андрій КРИВОШАПКО), телешоу «Народна зірка» (Міла НІТІЧ, Петро ЧОРНИЙ і Олена ЯЛОВИК), телешоу «Хто проти блондинок» (МЯТА), фіналістка міжнародного конкурсу «Євробачення» співачка АЛЬОША, переможці телешоу «Шанс» Інна ВОРОНОВА та Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, фіналіст шоу «Зірка+зірка» Іван ДОРН, переможці проекту «Свіжа кров» гурт «FUNK-U». Також у шоу візьмуть участь фіналісти «Фабрики зірок. Суперфінал» Ольга ЦИБУЛЬСКА, ЕРІКА та брати БОРИСЕНКИ і фіналісти шоу «Танцюють всі» та «Україна має талант!».

Триватиме концерт до 23.00 і завершиться святковим феєрверком.