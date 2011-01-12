Лікаря Майкла Джексона судитимуть за ненавмисне вбивство

Суд Лос-Анджелеса після попередніх слухань у вівторок 11 січня прийняв рішення про те, що особистий лікар Майкла Джексона Конрад Мюррей постане перед судом за кримінальним звинуваченням у ненавмисному вбивстві поп-короля, повідомляють блогери із зали суду.

Таке рішення виніс суддя Майкл Пастор. Він також тимчасово призупинив ліцензію доктора Мюррея, заявивши, що його медична практика є небезпечною для пацієнтів.

Мюррей заперечує свою провину і стверджує, що не має ніякого відношення до смертельної ін`єкції, яку Майкл Джексон, за його словами, ввів собі сам.

Офіційне звинувачення Мюррею висунуть 25 січня о 08.30 за часом західного узбережжя. Його випустили під заставу в розмірі 75 тисяч доларів.

Слухання, в ході яких було опитано десятки свідків звинувачення, почалися 4 січня.

Свідки у справі описали суду останні години і хвилини життя поп-короля і заявили, що його лікар Мюррей панікував, але намагався обійтися без швидкої допомоги. Охоронець Джексона Фахім Мухаммад заявив у суді, що востаннє бачив його лежачим з розплющеними очима і відкритим ротом, тоді як його особистий лікар у паніці намагався реанімувати співака.

За словами охоронця, в той час як Джексон знепритомнів, доктор Мюррей перебував у збудженому стані і питав, чи знає хтось з присутніх, як провести прямий масаж серця, щоб повернути Майкла Джексона до життя, проте чомусь не викликав швидку допомогу за телефоном 911.

За даними преси, Мухаммад також заявив суду, що менш ніж через годину після того, як кумира мільйонів оголосили мертвим, його лікар заявив, що зголоднів, і залишив місце трагедії.

Особистий лікар Майкла Джексона відкинув звинувачення у вбивстві.

Хореограф Джексона Кенні Ортега повідомив, що в останні дні перед смертю король поп-музики почувався дуже погано і розмовляв дуже тихим голосом. Проте його особистий лікар не знайшов причин для того, щоб припинити репетиції перед гастрольною поїздкою.

Більше того, за словами Ортеги, у відповідь на його зауваження про погане самопочуття Майкла Джексона доктор Мюррей парирував, що не справа хореографа втручатися в питання здоров`я його пацієнта, повідомляють ЗМІ. У ході попередніх слухань суд повинен був вирішити, наскільки вагомими є докази проти особистого лікаря Джексона Конрада Мюррея і чи дозволяють вони судити його як кримінального злочинця.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. За даними слідства, смерть поп-ідола настала від передозування сильнодіючими препаратами, зокрема, анестетиком пропофолом.

РИА Новости

