Назвали дату виходу нового фільму про Джеймса Бонда

Новий, 23-й фільм бондіани вийде в прокат 9 листопада 2012 року. Про це повідомили продюсери фільму.

Зйомки фільму почнуться в цьому році. Це стало можливим після закінчення кризи на студії MGM і реконструкції компанії, повідомляє видання Variety.

Режисером проекту стане Сем Мендес (Sam Mendes), автор Краси по-американськи (American Beauty, 1999) та Проклятого шляху (Road to Perdition, 2002).

Роль агента 007 втретє, після Казино Рояль (Casino Royale, 2006) та Кванта милосердя (Quantum of Solace, 2008), зіграє Денієл Крейг (Daniel Craig).

Сценарій пишуть Ніл Первіс (Neal Purvis), Роберт Вейд (Robert Wade) і Джон Логан (John Logan). Назви у майбутньої стрічки поки немає.

Нагадаємо, що робота над новим фільмом бондіани була припинена на невизначений час через фінансові проблеми студії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Заборгованість компанії становила близько $ 3,7 млрд. Восени 2009 року вона була виставлена на продаж, однак покупця так і не знайшли.

РИА Новости

