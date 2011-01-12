Світлана Лобода на четвертому місяці вагітності

Українська співачка Світлана Лобода знаходиться на четвертому місяці вагітності, повідомляє газета Сегодня.

Батько майбутньої дитини 28-річної співачки - танцівник балету Андрій Цар, з яким вона зустрічається більше року, повідомляє Сегодня.

Сама Світлана Лобода не коментує чутки про вагітність.

"Це явно не та новина, якою Світлані хотілося б поділитися з громадськістю. Можливо, це станеться з часом. Але зараз Світлана взагалі не хоче говорити на тему своєї вагітності", - наводить видання слова джерела з оточення співачки.

Видання зазначає, що у жовтні 2010 року Лобода заявила, що найближчим часом не проти народити дитину, а ось заміжжя в її плани ніяк не входить.

"Для того, щоб народжувати дітей від чоловіка, не обов’язково мати штамп у паспорті, - ділилася своїми роздумами співачка. - Мені абсолютно не хочеться заміж, але я збираюся народжувати дітей".

Між тим залишати сцену заради материнства і родинного життя співачка не збирається.

"Вішати мікрофон на цвях я точно не буду, - ділилася Лобода своїми планами. - Просто піду в невеличку відпустку і повернуся".

Нагадаємо, що 27 жовтня 2010 року на Кореспондент.net відбувся чат зі Світланою Лободою. Один з інтернет-користувачів поставив запитання, скільки дітей і якої статі вона хотіла б мати, і як би вона їх назвала. На це співачка відповіла:

"Хочу двійнят. Або хлопчик і дівчинка в різний час. Мені подобається ім’я Лоліта. По ходу зорієнтуюся. Мені здається, першою має бути дівчинка. Хоча головне – здоров’я. Ще я недавно дивилася фільм Лондон і мені дуже сподобалося це жіноче ім’я - Лондон, красиво звучить".



Сегодня

