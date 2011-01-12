Джамала зняла кліп для Євробачення-2011

Українська співачка Джамала зняла новий кліп на пісню Smile, з якою співачка планує виступити на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2011.

Режисером кліпу виступив Макс Ксенда, а оператором став Сергій Михальчук – один із творців таких картин, як Коханець, Мій зведений брат Франкенштейн, Мамай, Закон.

Кліп зроблено на основі лялькової анімації. Всі декорації були створені художником-постановником Владом Рижиковим. За сюжетом кліпу Джамала подорожує по різних куточках планети на іграшковому автомобілі й літаку, а за нею йде величезна мультиплікаційна посмішка, що допомагає у всіх ситуаціях налагодити контакт з людьми різних вір і національностей, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Джамали.

"Усмішка – це найкоротший шлях до будь-якої людини, незалежно від того, якою мовою вона говорить, якого кольору її шкіра і яку релігію вона сповідує. Я мрію про те, щоби всі люди на Землі посміхалися один одному якомога частіше! Ми постаралися передати в кліпі атмосферу радості і щастя. Тому я подорожую по мультиплікаційному світу з величезною посмішкою! Всім Smile!", - зазначила Джамала.

Кліп Smile з`явиться в ефірі музичних каналів на початку лютого. Композиція також увійде до дебютного альбому, над яким Джамала працює разом з відомим українським музикантом і саундпродюсером The Maneken (Євген Філатов). Реліз платівки заплановано на весну 2011 року, а 12 квітня в Києві відбудеться концерт, на якому Джамала представить свій альбом широкому загалу.

Майже на 2 місяці раніше за киян нову програму почують жителі Ужгорода – 14 лютого Джамала виступить у місцевому муздрамтеатрі.

Нагадаємо, що Джамала увійшла до числа фіналістів відбіркового туру Євробачення-2011. Фінальне SMS-голосування, яке визначить учасника конкурсу від України, відбудеться наприкінці лютого.

Фінал Євробачення-2011 пройде 14 травня в німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн-Вестфалія. Німеччина отримала право на проведення Євробачення після того, як представниця цієї країни, 19-річна Олена Меєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) перемогла на минулорічному конкурсі, що відбувався в Осло. Тоді Україну представляла співачка Alyosha (справжнє ім`я – Олена Кучер), яка зуміла увійти в десятку фіналістів.

Корреспондент