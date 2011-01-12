Азаров «реанімував» інститут національної пам'яті під своїм крилом

Кабінет міністрів України утворив Український інститут національної пам’яті як науково-дослідну установу, що перебуває в управлінні уряду.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідна постанова прийнята сьогодні на засіданні уряду.

Зокрема, Український інститут національної пам’яті створено на виконання Указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року №1086. Постановою визначено основні завдання інституту, який займатиметься науковим та аналітичним забезпеченням формування державної політики з питань національної пам’яті, розробленням у межах своїх повноважень науково обгрунтованих рекомендацій Кабінету міністрів України у сфері реалізації гуманітарної політики.

Одним з основних завдань інституту також є виконання державних програм фундаментальних і науково-практичних досліджень проблем національної пам’яті українського народу, її впливу на формування громадянського суспільства, української нації.

Крім того, інститут здійснюватиме наукові та науково-практичні дослідження державотворчих традицій українського народу, його боротьби за свободу та соборність України, вивчатиме трагічні події в історії народів України та участь у заходах з увічнення пам’яті їх жертв, а також братиме участь у науково-просвітницькій роботі, освітянській діяльності, пов’язаній з проблемами національної пам’яті українського народу.