Позачергова сесія Львівської облради пройде біля пам'ятника Бандері

13 січня, біля пам`ятника Степанові Бандері у Львові о 12.00 відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради з приводу скасування указу Президента України про присвоєння звання Героя України С.Бандері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО “Свобода”, проведення засідання не в сесійній залі, а саме біля пам`ятника С.Бандері ініціював голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ.

На засідання запрошено також депутатів Львівської міської ради, голів районних рад і секретарів міських рад міст обласного підпорядкування.

Очікується, що депутатам облради буде запропоновано підтримати проект ухвали, в якій висловлюється протест проти скасування указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України, а також проти “посилення репресій проти українських патріотів”, спроб “побудови поліцейської держави” і "реанімації сталінізму” в Україні.

"Війну проти Бандери і терор проти бандерівців ми розцінюємо як наступ на громадянські, конституційні та національні права українців. У цьому протистоянні ми будемо з нашим народом", – йдеться у проекті ухвали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружний адмсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Окрім цього, із сайту Президента України зник указ про присвоєння лідеру ОУН-УПА С.Бандері звання Герой України.

Голови Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської обласних рад Олексій КАЙДА, Олександр СИЧ і Олег ПАНЬКЕВИЧ оприлюднили відкриту заяву, в якій висловили протест і обурення рішенням про визнання недійсним президентського указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України.