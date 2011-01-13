Голови облрад: революція відбудеться під прапором Бандери

Голови Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської обласних рад Олексій КАЙДА, Олександр СИЧ і Олег ПАНЬКЕВИЧ висловлюють протест та обурення рішенням про визнання недійсним президентського указу про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», про це йдеться у відкритій заяві голів облрад.

Автори заяви підкреслюють, що С.Бандера для мільйонів українців залишиться українським Героєм. Відтак вони обіцяють, що під егідою органів місцевого самоврядування і далі відбуватимуться заходи зі вшанування національних Героїв.

«Війну проти Бандери і терор проти бандерівців ми розцінюємо як наступ на громадянські, конституційні та національні права українців. У цьому протистоянні ми будемо з нашим народом", - підкреслюється у спільній заяві голів трьох обласних рад.

Також вони застерігають, що рішення про скасування С.Бандері звання Героя України може призвести до революції в Україні. Зокрема, О.КАЙДА, О.СИЧ та О.ДАНЬКЕВИЧ припускають, що викликати масовий супротив населення можуть пенсійна реформа, зміни в трудовому законодавстві або посилення репресій проти українських патріотів.

«Однозначно, що революція відбудеться під прапором Бандери», – переконані голови трьох облрад.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, на сайті Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружний адмсуду, який скасував указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. Окрім цього, із сайту Президента України зник указ про присвоєння лідеру ОУН-УПА С.Бандері звання Герой України.