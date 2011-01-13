Адвокат Бандери: звання Героя чинне

Роман Орєхов, адвокат Степана Бандери (молодшого), в інтерв`ю назвав провокацією повідомлення Адміністрації президента.

Адвокат, який представляє в Україні інтереси Степана Бандери (молодшого), сказав, що зараз немає юридичних підстав стверджувати, що історичних діячів Степана Бандеру та Романа Шухевича остаточно позбавлено звання Герой України, присвоєного указом президента Ющенка.

Адвокат Роман Орєхов сказав Бі-Бі-Сі, що попри судові позови з вимогами скасувати укази, а також рішення, зокрема, суду у Донецьку, обидві справи юридично не завершені.

Адвокат вказав, що судовий розгляд чергової справи щодо Шухевича у середу відкладений.

Що стосується судового рішення про скасування звання героя Степана Бандери, то рішення донецького суду буде розглядати у березні Вищий адміністративний суд України, який, на думку Романа Орєхова, має багато підстав відкинути донецьке рішення і "залишити укази президента Ющенка в спокої".

Пан Орєхов, який є адвокатом російської правничої компанії, висловив здивованість повідомленням адміністрації президента Януковича про "скасований судом" указ щодо звання героя Степанові Бандері і припустив, що повідомлення з`явилося з огляду на черговий судовий розгляд справи щодо звання героя Романа Шухевича.

Адвокат також припустив, що повідомлення президентської адміністрації, яке він назвав "провокацією", мало політичний характер і призначалося зацікавленим колам у Росії, а також російським репортерам, які приїхали в Україну висвітлювати перебіг судової справи.

