До Києва їде Срібне Весілля

У четвер, 13 січня, в Києві у рамках свого туру Україною виступить один з найвідоміших білоруських музичних колективів – кабаре-бенд Срібне Весілля.

Під час концерту в Києві, як обіцяють організатори заходу, Срібне Весілля представить свої найкращі номери та пісні. За словами організаторів, нинішній тур – останні великі гастролі гурту в найближчому майбутньому – повернувшись до Білорусі, він почне писати нову концертну програму.

Українська публіка відкрила для себе Срібне Весілля 2009 року на фестивалі Джаз Коктебель. У 2010-му Срібне Весілля знову приїхало на фестиваль. Гурт активно виступає в Білорусі, неодноразово відвідував із концертами міста Росії, України, Польщі, Литви, Німеччини, Франції, Голландії та Бельгії, а також взяли участь в різних музичних і театральних фестивалях.

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У рамках українського туру гурт вже устиг виступити в Миколаєві та Одесі (відповідно 8 та 9 січня), сьогодні ввечері відбудеться концерт Срібного Весілля в Чернігові. 13 січня колектив виступить перед київською публікою. 14 січня група дасть концерт у Харкові, а 15 січня – у Дніпропетровську.

Корреспондент.net

