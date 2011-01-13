Енді Флетчер відіграє діджейський сет у Києві

Учасник та один із засновників культової британської групи Depeche Mode Енді Флетчер 5 лютого 2011 року відіграє діджейський сет у Києві.

Київський виступ Енді Флетчера відбудеться в рамках dj-туру музиканта, який стартує в січні 2011 року, повідомили організатори концерту.

"Я дійсно хвилююся через те, що зможу побувати в тих місцях, що їх у минулому турі не відвідала наша група Depeche Mode. Я збираюся зіграти багато нових реміксів, а також старі улюблені композиції. До скорої зустрічі" – зазначив Флетчер.

Виступ відбудеться у київському концерт-холі Сrystal Hall. Вартість квитків: від 290 до 2490 грн.

У цей вечір прозвучать Personal Jesus, Barrel Of A Gun, Precious та багато інших хітів Depeche Mode в ексклюзивній обробці Флетчера.

Енді Флетчер, він же FLETCH – один із засновників легендарної групи Depeche Mode. Після 17 років співпраці з групою – спочатку в якості бас-гітариста, потім клавішника і, нарешті, незмінного менеджера – Флетчер залишається вірним Depeche Mode, навіть коли йдеться про його власні проекти, відзначають організатори київського концерту.

Так, звукозаписний лейбл Toast Hawaii названий Флетчером на честь горезвісного сендвіча, яким пригощали музикантів на сніданок під час берлінських гастролей. А модна група Client, яку продюсував Енді – не що інше, як ностальгійний привіт старим добрим часам синті-попу.

Наразі Флетчер продовжує експериментувати зі звуком, але вже в новому форматі dj-сетів. Кар`єру діджея він почав випадково: в одному з турне підопічні з групи Client запропонували Флетчу поімпровізувати у новому жанрі. Випадковий досвід несподівано переріс у нове велике захоплення музиканта. І, останнім часом, він з величезним ентузіазмом і успіхом грає сети, в яких віртуозно компілює електронні семпли з хітами Depeche Mode.

Нагадаємо, що 8 лютого 2010 року група Depeche Mode виступила в Києві у Палаці спорту.



Корреспондент.net

