У США в Санкт-Петербурзі відкрився найбільший музей Сальвадора Далі

У американському місті Санкт-Петербург (або Сент-Пітерсберг), штат Флорида, відкрилася нова будівля Музею Сальвадора Далі, ставши найбільшим за межами Іспанії зібранням робіт цього художника.

Музей відкрився рівно об 11:11 11 січня 2011. Його колекція налічує 2140 робіт Далі, у тому числі 96 картин, повідомляє телеканал CNN.

Будівництво нової будівлі тривало два роки і обійшлося в $ 36 млн. Нова будівля за площею в двічі перевершує стару, що розташована неподалік. Очікується, що щорічно музей відвідуватимуть близько 200 тисяч осіб.

Церемонію відкриття відвідали герцогиня Пальма-де-Майоркська Крістіна, яка назвала нову будівлю музею Далі витвором мистецтва, повідомляє BBC News.

Музей Сальвадора Далі був відкритий у Флориді в 1982 році подружжям Морзе, які дружили з Далі і володіли великою колекцією його робіт.

Нагадаємо, що в серпні 2010 року з музею в бельгійському місті Брюгге викрали бронзову статуетку Сальвадора Далі. Її вартість оцінюється в 100 000 євро.

Lenta.ru