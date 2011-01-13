У Кіровоградській області пограбували Музей історії Онуфріївського району. Злочинці вкрали 149 експонатів культурної спадщини.

Грабіжники викрали монети, картини, вишиті рушники, одяг, предмети часів Першої світової та Великої Вітчизняної воєн, сімейні фотокартки та речі родини Толстих, козацьку посуду та ін. Сума збитків встановлюється фахівцями.

Грабіжниками виявилися троє мешканців Полтавської області. Один з них часто бував в Онуфріївці і непогано знав історію краю, зокрема, про причетність династії Толстих до заснування у райцентрі дендрологічного парку.

Грабувати музей 56-річному чоловікові допомагали двоє молодших напарників - раніше судимий за крадіжки 25-річний колега по роботі і ще один чоловік 1987 року народження, повідомили в прес-службі УМВС України в Кіровоградській області.

Один з чоловіків заліз у музей через вікно, пошкодивши ґрати. Старший зловмисник по мобільному телефону вказував, які експонати потрібно брати.

Усіх трьох підозрюваних співробітники Онуфріївського райвідділу міліції затримали в Полтавській області. За місцем їх проживання вилучено частину викрадених експонатів. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 85 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення), санкції якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Нагадаємо, що в червні 2010 року в Берліні працівники карного розшуку МВС України спільно з німецькими колегами затримали членів транснаціональної групи, яка в 2008 році вкрала з Одеського музею західного і східного мистецтва картину Мікеланджело Мерізі да Караваджо Взяття Христа під варту (Поцілунок Юди).

30 серпня під час перебування в Німеччині офіційної делегації України на чолі з Президентом країни Віктором Януковичем картина Поцілунок Іуди була віддана Україні.