13 січня в історії

Сьогодні - Щедрий вечір

Святкування походить від стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем - це також день преподобної Меланії. У народній традиції обидва свята об`єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати.

1810 рік - у Петербурзі урочисто відкрита Державна рада - вища закононарадча установа царської Росії, створена за проектом Михайла Сперанського.

1819-й - встановлення казенного продажу алкогольного питва у Росії.

Царський режим пішов на такий крок в умовах гострого бюджетного дефіциту та масових зловживань відкупників. Вино відтоді заготовляли на казенних і приватних заводах, але останні були зобов`язані продавати казні всю продукцію (за винятком 10% на усушку і витік) за ціною, визначеною на торгах. Скарбниця продавала спиртне у спеціальних винних магазинах. Успіх перевершив усі очікування, і частка державних доходів від продажу алкогольних напоїв виросла з 16% у 1819 році до 21% в 1826-му.

У 1854 році американець Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент – аккордеон.

1928 рік - у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.

1953-й - у Радянському Союзі почалися арешти у так званій "справі лікарів".

У газетах "Правда" та "Известия" було опубліковане повідомлення ТАРС про розкриття "змови кремлівськіх лікарів, винних у смерті вищих керівників КПРС, радянського уряду та збройних сил". Дев`ятьох провідних медиків, більшість із яких були євреями, звинувачували у вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Через три місяці, уже після смерті Сталіна, "справу лікарів" було оголошено фальсифікацією, а з підозрюваних, двоє з яких померло під час слідства, знято обвинувачення.

1957 року американська фірма Wham-O Company випустила на ринок нову іграшку, створену Уолтером Моррісоном, - літаючу тарілку.

1989-й - у всій Великій Британії комп`ютери вперше були паралізовані вірусом "Friday the 13th" ("П`ятниця, 13-ті"), відомим також під назвою "erusalem" який періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п`ятницю.

В 2000-му Білл Гейтс заявив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft".

13 січня народилися:

У 1864 році народився Він Вільгельм, австрійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1911 року за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом (закони Віна).

1877-го — Левко Мацієвич , український інженер-конструктор.

Автор багатьох проектів кораблів, підводних човнів, протимінних заслонів тощо, перший український авіатор.

У 1969 році - Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукеру.

Його визнають найкращим гравцем у снукер всіх часів, а в Шотландії Хендрі двічі був названий "спортсменом року". У 1994-му королева нагородила його орденом Британської імперії.

1977 року народився Орландо Блум, англійський кіноактор.

Здобув популярність завдяки ролям у кінотрилогіях "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря". Також – "Царство небесне", "Троя".

ТСН