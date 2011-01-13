У Art Republic пройде виставка Віталія Панасюка «Реінкарнація»

У арт-галереї Art Republic (Київ, вул. Хорьова 23/9а) 14 січня о 19.00 відбудеться відкриття виставки Віталія Панасюка «Реінкарнація». Про це УНІАН повідомили в Art-Republic.

За словами організаторів, концепція творчості художника базується на староіндійській науці про душу, що ввібрала в себе досвід низки східних філософських вчень.

«Віталій Панасюк - єдиний художник в Україні, який працює в рідкісному жанрі фотографії на емалі. Його незвичайні роботи виконані в техніці фотокераміки, коли на металевий овал, вкритий емаллю, за допомогою керамічних фарб наноситься фотозображення. У своїх фотороботах художникові вдалося відобразити прикордонний стан - між життям і смертю, між матеріальним і духовним світами, між небом і землею», - відзначили організатори.

Фотоколажі авторства талановитого українця оцінили в Європі: у 2003 році у Відні (Австрія) з успіхом пройшла виставка його робіт "West goes East".

Докладніше про виставку на сайті www.art-republic.kiev.ua

