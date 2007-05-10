У Хельсінкі сьогодні пройде півфінал «Євробачення-2007», повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Цього року в конкурсі бере участь рекордна кількість країн.

За право вийти у фінал «Євробачення» будуть змагатися 28 учасників. Вони представляють ті країни, які торік не змогли набрати великої кількості балів і залишилися за бортом.

Букмекери вже назвали тих, у кого найбільше шансів на перемогу. Це виконавці із Сербії і Швеції.

Хто пройде у фінал, за традицією вирішуватимуть телеглядачі, голосуючи по телефону або SMS.

Фінал «Євробачення» відбудеться у суботу, 12 травня.