У Хельсінкі сьогодні пройде півфінал «Євробачення-2007»
09:56, 10 травня 2007Культура
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За право вийти у фінал будуть змагатися 28 учасників
У Хельсінкі сьогодні пройде півфінал «Євробачення-2007», повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Цього року в конкурсі бере участь рекордна кількість країн.
За право вийти у фінал «Євробачення» будуть змагатися 28 учасників. Вони представляють ті країни, які торік не змогли набрати великої кількості балів і залишилися за бортом.
Букмекери вже назвали тих, у кого найбільше шансів на перемогу. Це виконавці із Сербії і Швеції.
Хто пройде у фінал, за традицією вирішуватимуть телеглядачі, голосуючи по телефону або SMS.
Фінал «Євробачення» відбудеться у суботу, 12 травня.
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