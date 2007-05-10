Дім Sotheby`s провів у Нью-Йорку кращі торги за 17 років

На торгах живописом, які відбулися у Нью-Йорку 8 травня 2007 року, другої половини XIX - початку XX століть було куплено картин на 278,5 мільйонів доларів.

Для дому Sotheby`s, як зазначає агентство Bloomberg, це - кращий результат з 1990 року. З 61 лоту не проданими залишилися лише шість.

Найвищий результат, як і очікувалося, показала акварельна робота Поля Сезанна "Натюрморт із зеленою динею": вона пішла з молотка за 25,5 мільйонів доларів при оцінці в 18. Друга рекордна ціна - 23,3 мільйони доларів - була сплачена за полотно "Ієзуїти III" порівняно маловідомого американського експресіоніста німецького походження Лайонела Файнігера, учасника групи Кандинського "Синій вершник", об`єднань Die Brucke і Bauhaus. Робота Файнінгера оцінювалася в дев`ять мільйонів.

З двократним перевищенням оцінки була продана добре відома робота Фернана Леже "Заводи", що колись входила в колекцію Соломона Гуггенхайма: лот пішов за 14,3 мільйонів при оцінці в 5-7 мільйонів.

Не дотягли до верхньої межі естимейту два потенційно рекордних лоти: "Голова арлекіна" Пабло Пікассо (15,2 мільйонів при оцінці в 14-18) і "Одаліска" Анрі Матісса (14,7 мільйонів при оцінці в 15-20). Нижче естимейту було продане й полотно Василя Кандинського "Білий звук" - за 5,4 мільйони при оцінці в 6-8 мільйонів.

За матеріалами Lenta.ru