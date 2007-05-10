Аукціон ”Крістіс” продав картин на $236,4 млн.

Відразу три витвори мистецтва продали за однакову ціну - 18,5 млн. доларів - на аукціоні "Крістіс" у Нью-Йорку.

Таку ціну покупці, імена яких не називаються, заплатили за натюрморт іспанського художника Хуана Гріса (Juan Gris) "Горщик з геранню" (Le pot de geranium, 1915), жіночий портрет роботи Пабло Пікассо (Tete et main de femme, 1921) і скульптуру Альберто Джиакометті (Alberto Giacometti).

Для картин результат був очікуваним і лише ненабагато перевищив прогнози експертів "Крістіс", але для роботи Джиакометті ціна перевершила всі прогнози вдвічі. Полотно "Голова й рука жінки" Пікассо створив 1921 року - він писав його зі своєї дружини Ольги Хохлової. Але хто виставив картину на аукціон - невідомо.

Картину Гріса вважають однією з його найкращих робіт, він написав її 1915 року, коли художникові вдалося здолати складний період свого життя. Гріса часто називають одним із найвитонченіших колористів кубізму.

За 12,9 млн. доларів продали картину одного з засновників німецького експресіонізму Ернста Людвіга Кірхнера "Додо з великим віялом". Пейзаж французького художника Поля Синьяка 1888 року знайшов нового господаря, який запропонував за нього 11,6 млн. доларів. Підсумковий результат становив 236,4 млн. доларів.

За матеріалами ІТАР-ТАРС