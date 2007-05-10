Грецькі археологи виявили тканину віком 2,7 тисячі років

Під час археологічних розкопок у Греції виявлений шматок тканини, вік якого перевищує 2,7 тисячі років, повідомляє AP.

Про рідкісну знахідку, зроблену в ході розкопок в місті Аргос (Argos) на півдні країни, в середу повідомили представники Міністерства культури Греції. Фрагмент був знайдений в бронзовій урні з кремуючим прахом. Разом з тканиною у посудині знаходилися висохлі плоди граната, типове приношення богам підземного світу.

"Це рідкісна знахідка. Тканина зроблена з органічних матеріалів, які дуже недовговічні", - сказала керівник групи археологів Алкістіс Пападімітріу (Alkistis Papadimitriou). За її словами, тканина такого віку виявлялася на території Греції лише кілька разів.

На думку археологів, рідкісне збереження тканини пояснює той факт, що вона містилася в закритій посудині. "Оксиди міді не дали розмножитися мікробам, які могли б знищити тканину", - повідомила Пападімітріу.

Тепер ученим належить розробити заходи зі збереження стародавньої тканини. Після того, як знахідка буде законсервована, займуться її ретельним вивченням. Передбачається, що зразок тканини, виготовленої близько 3 тисяч років тому, допоможе краще дізнатися про те, які методи й матеріали використовувалися античними ткачами.

За матеріалами Lenta.ru