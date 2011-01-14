Януковича закликають стати на захист людей культури в Україні

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА як гаранта додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина стати на захист людей культури в Україні, убезпечити їх від свавілля чиновників та припинити вандалізм в Українській державі.

Про це йдеться в заяві комітету щодо впровадження цензури на духовність в Україні, переданій УНІАН головою цього комітету Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ.

В заяві наголошується, що Комітет з питань культури і духовності глибоко стурбований ситуацією, яка склалася у культурному житті країни. “За останній час тривожні сигнали з різних царин культурного життя почали масово надходити фактично з усіх регіонів. Краплею стала заява відомої української письменниці, лауреата Шевченківської премії Марії МАТІОС про факти переслідування її працівниками внутрішніх справ за її творчу діяльність”, - йдеться в заяві.

В комітеті наголошують, що такого прецеденту переслідування письменника за його книжки незалежна Україна ще не знала. “Без перебільшення, Марія МАТІОС – це одна з найвідоміших письменниць сучасної української літератури, її книжки перекладено європейськими мовами, словами її героїв заговорили сцени наших театрів, а її твори наші діти вивчають у школі”, - наголошується в заяві.

Виконуючи контрольну функцію над дотриманням законодавства про культуру, Комітет з питань культури і духовності розцінює таку поведінку правоохоронних органів як грубе порушення законодавства про культуру, а головне - конституційних засад про свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Відповідно, комітет вимагає від генерального прокурора та глави МВС надати офіційне пояснення українському суспільству про правові підстави таких дій їхніх підлеглих.

”Ситуація, яка склалася у культурному житті країни за останній час, швидше нагадує війну за виживання, в якій творча людина, на жаль, стала обеззброєна чиновницьким свавіллям. Спочатку ми боремося за збереження історико-культурного надбання нашого народу, мораторіями намагаємося захистити наші книгарні та видавництва від виселення з приміщень, згодом відстоюємо музеї та творчі майстерні на території історико-культурного національного заповідника Києво-Печерська Лавра, сьогодні ж під загрозою право громадянина на свободу літературної та художньої творчості”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора В.ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.

М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».

Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження генерального прокурора України опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.

На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску.

У свою чергу в столичній міліції наголосили, що не чинять тиск на М.МАТІОС і не мають намірів її затримувати.

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві, міліція за дорученням Генпрокуратури проводить перевірку у зв’язку із запитом народного депутата від КПУ Петра ЦИБЕНКА щодо правової оцінки висловлювань у книзі М.МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам.

Після перевірки усі зібрані матеріали будуть надані Генпрокуратурі для прийняття рішення згідно з чинним законодавством за запитом народного депутата України, повідомили у міліції.

13 січня В.ПШОНКА заявив, що ГПУ не доручала переслідувати письменницю Марію МАТІОС.

«У відомстві ніяких перевірок з цього питання не проводилося та доручень щодо переслідування письменниці Марії МАТІОС не давалося. Прокуратура діє в рамках закону та чітко дотримується принципів верховенства права», - сказав генпрокурор.