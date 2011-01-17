Прикарпатський музей Бандери почав видавати "Наукові записки"

Вийшов перший випуск «Наукових записок» Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, повідомляє Радіо Свобода.

Тут зібрані наукові статті співробітників музею та його філій у Косові, Старому Угринові, Княгиничах.

У першому випуску збірника, зокрема, висвітлені проблеми вивчення історії боротьби ОУН, УПА в музеях, діяльності «Просвіти», організації військового вишколу Української повстанської армії на теренах Прикарпаття, процесів над ОУН.

Окремі розвідки стосуються життя і діяльності Степана Бандери, інших героїв визвольної боротьби – Юліана Матвіїва, Олекси Перегіняка, Михайла Горбового, жінок-політв’язнів Косівщини тощо.

На думку укладачів збірника, такий щорічник стимулюватиме пошукову та дослідницьку роботу музеїв визвольної боротьби, краєзнавців, допоможе аргументованіше й об’єктивніше вивчати історію українського визвольного руху.