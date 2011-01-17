У Кам’янці-Подільському запроваджено туристичний збір

У Кам’янці-Подільському введений туристичний збір розмірі 1% від вартості усього періоду проживання (ночівлі) в готелях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати міськради.

Відповідно до рішення сесії, до вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд, обов’язкове страхування.

Крім того, від збору звільняються особи, які приїхали у відрядження, інваліди, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, пансіонати.

За словами начальника фінансового управління міської ради Олександри ШЕВЧУК, цього року планують зібрати з туристів 130 тис. грн. до бюджету.