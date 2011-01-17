Найбільш очікуваний фільм 2011 року - Службовий роман-2

Найбільш очікуваний українцями кінопроект 2011 року - рімейк "Службового роману" за участю Володимира Зеленського. Про це в інтерв`ю ДТ.Україна повідомив генеральний директор мережі кінотеатрів Мультиплекс Антон Пугач.

Відповідаючи на питання, які фільми 2011 року вже зараз можна розглядати в якості потенційних мегахітів, Антон Пугач сказав: "Навіть ворожити на цю тему не буду. У мене є факти. У рамках своєї кампанії ми нещодавно проводили соціологічні дослідження: які стрічки особливо очікувані української аудиторією? І ось що виявилося... На першому місці, згідно з нашими опитуваннями, прем`єра Службового роману (під номером 2), де в головних ролях Володимир Зеленський, Павло Воля та Світлана Хотченкова (у ролі мимри-Калугіної)".

На другому місці за "індексом очікувань", за його словами, Майстер і Маргарита. Це екранізація роману Булгакова режисером Юрієм Кара (з Анастасією Вертинською в ролі Маргарити і Валентином Гафтом у ролі Воланда). А на третьому місці, відповідно до опитування, фільм Generation П за романом Віктора Пелевіна.

Що стосується зарубіжних фільмів, то, за словами Антона Пугача, особливі ставки на фінал історії про Гаррі Поттера - це липень, картина у форматі 3D.

"Безумовно, народ підтягнеться до виходу наступних Сутінків (Світанок. Частина 1). На порядку денному також Шерлок Холмс 2 (реліз тільки в грудні), Похмілля у Вегасі 2 (реліз у червні). Безсумнівно, одним із касових хітів кіносезону 2011-го повинні стати Пірати Карибського моря. На дивних берегах з Джонні Деппом у ролі Джека Горобця (реліз в травні)", - зазначив він.

Як повідомлялося, український щотижневий журнал Кореспондент назвав Топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2011 року, які обіцяють стати найкасовішими. У списку є все, від драм до мультфільмів, причому половина - у форматі 3D.

Відкриває список драма Бьютіфул режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту (Вавилон, Сука любов). Харизматичний Хав`єр Бардем, який зіграв у цьому фільмі Уксбаля, розведеного батька двох дітей, отримав за свою роботу приз За кращу чоловічу роль на Канському кінофестивалі-2010.



Дзеркало тижня

