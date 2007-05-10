Відбудеться концерт–презентація альбому WEREWOLF групи Esthetic Education

13 травня о 20.00 у київському клубі Privilege (колишній «Зелений театр», Паркова алея, 2) відбудеться концерт – презентація альбому WEREWOLF, на якому Esthetic Education представлять нові пісні шанувальникам і представникам ЗМІ. З питань акредитації і за додатковою інформацією звертайтеся в компанію Lavina Promotion: тел./факс (380-44) 496-1887/89, моб.(380-66) 484-3950, jk@lavinamusic.com – Юлія Курова

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