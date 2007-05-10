Цього року День Європи в Києві святкуватимуть на Контрактовій площі

Цього року святкування Дня Європи в Києві відбуватиметься на прохання Представництва Європейської комісії в Україні на Контрактовій площі, а не на Європейській площі у зв’язку з проведенням політичних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні начальник головного управління культури і мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА на прес-конференції.

За її словами, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 8 травня підписав відповідне розпорядження.

Документом підтримано пропозицію Представництва Єврокомісії в Україні щодо проведення 19 травня Дня Європи у столиці України на Контрактовій площі. Згідно з розпорядженням, відповідальним за організацію свята є Представництво Єврокомісії в Україні.

Відповідно до документу, на забезпечення проведення цього заходу з бюджету міста виділено кошти в сумі понад 50 тис. грн. Зокрема, на інформаційне оформлення Контрактової площі до проведення Дня Європи передбачено 16 тис. грн.; на забезпечення прибирання вулиць і євромістечка – близько 13 тис. грн.; на роботу служби міської довідки - 2 тис. грн.; на санітарну очистку та встановлення біотуалетів – 5,2 тис. грн., оренду стільців та організацію інформаційно-розважального Європейського містечка - 14 тис. грн.