У Києві будуть народні гуляння з нагоди Водохреща
12:23, 17 січня 2011Культура
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Воду святитимуть в усіх районах
У Києві на Водохреща 19 січня загальноміські святкування відбуватимуться на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору Української православної церкви (вул. Прирічна, 5-а) та у парку культури і відпочинку «Гідропарк».
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Після урочистої частини у місцях святкування відбудуться народні гуляння.
Крім того, у всіх районах столиці біля водойм християнські релігійні організації здійснять чин освячення води.
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