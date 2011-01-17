Фільм про засновника Facebook став тріумфатором премії Золотий глобус

Фільм Девіда Фінчера Соціальна мережа став тріумфатором церемонії вручення однієї з найпрестижніших премій у світі кіно Золотий глобус, яка відбулася в ніч на 17 січня в Беверлі-хілз.

Соціальна мережа отримала чотири Золоті глобуси, включаючи нагороду в головній номінації - Найкращий драматичний фільм. Стрічка також отримала статуетки за найкращу режисуру (Девід Фінчер), найкращий сценарій (Аарон Соркін) і найкращий саунд-трек (Трент Резнор і Аттікус Росс).

Іншим тріумфатором церемонії став фільм Діти в порядку, визнаний найкращою комедією, а звання найкращої актриси в комедії удостоїлася Аннетт Бенінг.

Найкращим комедійним актором став Пол Джіаматті за роль у фільмі Версія Барні, найкращими драматичними акторами визнані Колін Ферт (Король каже!) І Наталі Портман (Чорний лебідь).

Найкращим анімаційним фільмом визнано третю частину Історії іграшок, а володарем нагороди за найкращий зарубіжний фільм стала данська стрічка Помста Сюзанни Бієр.

Найкращим актором другого плану став Крістіан Бейл, а найкращою актрисою другого плану визнали Мелісу Лео. Обидва вони отримали нагороди за ролі в стрічці Боєць.

Найкращим повнометражним телесеріалом у драматичному жанрі визнали Підпільну імперію (Boardwalk Empire). Стів Бушемі, який зіграв у Підпільній імперії роль Наки Томпсона, став найкращим серіальним актором. Актрисою року в повнометражному драматичному серіалі стала Кеті Сагал, яка зіграла у Дітях Aнархіі (Sons of Anarchy).

Аль Пачіно був відзначений як найкращий актор у міні-серіалі за роль Джека Лікар Смерть Кеворкяна в серіалі Ви не знаєте Джека (You Don`t Know Jack). Комедійним серіалом року були визнані Лузери (Glee).

Почесний Золотий глобус за видатний внесок у розвиток індустрії розваг дістався, як і повідомлялося в листопаді 2010 року, Роберту де Ніро.

Премія Золотий глобус вручається Голлівудською асоціацією іноземної преси і вважається однією з ключових нагород, які вручають найкращим кіно-і телефільмам, перед головною подією року - Оскаром.

Варто зазначити, що найбільше номінацій - цілих сім - було в історичної драми британського режисера Тома Хупера (Tom Hooper) Король каже! (The King`s Speech). Цей фільм з Коліном Фертом у ролі монарха-заїки Георга VI претендував на нагороду за найкращу драму, найкращу режисуру, найкращі акторські ролі - як головні, так і другорядні, - а також на найкращий сценарій.

Нагадаємо, що минулого року Золотий глобус у категорії Найкращий драматичний фільм отримав фільм Аватар Джеймса Кемерона.

Корреспондент