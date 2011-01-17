"Солодка Даруся" і "Нація" на сцені театру ім. Івана Франка

24 та 25 січня 2011 року о 19.00 на сцені Київського національного театру ім. І. Франка гастролі Івано-Франківського обласного академічного театру ім. І.Франка з виставами «Солодка Даруся» та «Нація» за однойменними творами Марії Матіос 19 січня о 15.30 в інформ-агенстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція за участі української письменниці Марії Матіос та художнього керівника театру, режисера вистав Ростислава Держипільського.

Акредитування на вистави на прес-конференції.

Довідки за телефоном 067-30-55-426, 066-33-66-426, theatre.franko@gmail.com.