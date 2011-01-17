Бригинець вимагає якнайшвидше дати Андріївському узвозу статус пам’ятки

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вимагає якнайшвидшого завершення процесу надання Андріївському узвозу статусу пам’ятки культурної спадщини.

Про УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, до якої входить О.БРИГИНЕЦЬ.

За інформацією депутата, протягом останніх років для надання статусу пам’ятки культурної спадщини у Міністерство культури України від Києва було подано 755 об’єктів, 557 з них вже отримали статус пам’ятки, понад 100 міністерство відхилило, і значну частину цих об’єктів вже зруйновано. Близько 100 об’єктів досі й не почули вердикт від Мінкультури, серед них і Андріївський узвіз.

«Надання статусу пам’ятки культурної спадщини Андріївському узвозу дало б можливість зберегти унікальну мистецьку вулицю для наших нащадків, а не перетворювати її на сумнівний коктейль з недолугих скляно-бетонних готелів і офісів. Які ще аргументи потрібні міністерству?», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що весь Андріївський узвіз має не лише отримати статус пам’ятки, а й увійти до складу охоронної зони Андріївської церкви, що стало б ще однією гарантією його збереження.

«На жаль, влада не поспішає ні з визнанням Андріївського узвозу пам’яткою, ні з наданням йому статусу охоронної зони Андріївської церкви, натомість розказує нам про перебудови і реформи, які очікують цю старовинну вулицю. Якщо причина цьому - здійснення тиску від забудовників, то київська громада готова допомогти, влаштовуючи акції протесту як на Андріївському узвозі, так і біля міністерства та офісів забудовників», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

У повідомленні нагадується, що 10 січня у Києві відбулась акція протесту киян, які виступили проти знищення пам`ятника архітектури - Будинку барона (Ярославів Вал, 1) після чого столична влада заявила, що будинок зносити не будуть.