Голос громадянської волі

Журналу “Віче” виповнилося 15 років. Заснований Верховною Радою України, цей громадсько-політичний і теоретичний журнал виправдовує свою назву, підтверджуючи публікаціями, що всенародне віче й громадянська воля — нероздільні феномени українського життя.

Одвіку українське всенародне віче творило своє правдиве рішення — волю у синергізмі колективної думки. І це громадянське рішення ставало політичною волею. І кожен громадянин був причетний до цього й почувався правосильним членом нації. Віче — збір людей віч-у-віч, серце до серця, а воля — головний принцип демократії за участю.

Подібний громадянський форум проводить на своїх сторінках журнал “Віче”, залучаючи до формування державницько-політичної думки авторитетних учених, політиків, громадських діячів.

Нині, коли зневіра, підозрілість, неправда взяли гору в політикумі, український соціум дедалі глибше переймається ностальгією за тією одвічною волею, коли в суспільстві ладували правда й совість, коли кожен був правосильним членом нації й виявляв свою політичну волю у всенародних вічах і спільних діях.

Саме такої народної позиції — стояти віч-на-віч із правдою — дотримується журнал “Віче”, працюючи над оновленням високої української політичної культури.

Праця вічан ґрунтується на наукових засадах. Тому Президія ВАК України включила “Віче” до переліку видань, публікації в яких зараховуються як наукові роботи при захисті дисертацій у галузях: політичні, соціологічні, юридичні науки.

Олександер ШОКАЛО