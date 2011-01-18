CNN транслюватиме імідж-ролики про Україну

Американські телеканали CNN і CNN International 17 січня почали трансляцію рекламних роликів про Україну.

Про це повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення й радіомовлення.

В ефірі телеканалів, які виходять в ефір у всьому світі, 6-7 разів на добу демонструватимуться два 30-секундні ролики, – передає Радіо «Свобода».

За повідомленням, один ролик – про інвестиційну привабливість України, другий – про туристичні визначні пам’ятки.

Рекламні ролики були зроблені CNN, їхнє фінансування здійснювалося за рахунок Фонду економічних реформ в Україні. Транслюватимуть ролики до квітня.

Імідж-кампанія України проходить у рамках підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу.