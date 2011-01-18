Музей Ханенків і ХДУМ отримали статус національних

Укази на сайті Януковича

Музей Ханенків і ХДУМ отримали статус національних Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надав Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві статус національного. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Надалі цей музей іменуватиметься Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Відповідне рішення Президент прийняв, враховуючи унікальність колекції Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, його вагомий внесок у розвиток музейної справи, провідну роль у вивченні, збереженні та популяризації західноєвропейського і східного мистецтва, загальнодержавне та міжнародне визнання діяльності Музею. Крім того, В.ЯНУКОВИЧ своїм указом надав Харківському державному університету мистецтв (ХДУМ) імені І.П.Котляревського статусу національного.

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