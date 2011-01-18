У столиці може з'явитися пам'ятник Сталіну

У Києві може з`явитися пам`ятник Сталіну.

Про це заявив народний депутат від Компартії Олександр Голуб.

Зокрема, як повідомляє прес-служба КПУ, він зазначив, якщо кияни звернуться до комуністів з проханням поставити пам`ятник Сталіну, то це буде зроблено.

"Я не виключаю, що прийде час, коли і в Києві буде пам`ятник Сталіну. Але це відбудеться не тільки за ініціативою Компартії, а й самих жителів міста", - сказав комуніст.

Політик уточнив, що пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був ініціативою місцевих ветеранів Другої світової війни, яку підтримав обласний комітет КПУ.

"Ветерани звернулися з проханням зібрати кошти, ми друкували це оголошення в газеті, отримали величезну кількість і листів підтримки, і фінансову допомогу", - підкреслив нардеп.

У той же час, Голуб відзначив, що якщо з правової точки зору не будуть розставлені усі крапки у випадку із запорізьким терактом, то він не виключає війну з пам`ятниками.

"Екстремізм породжує у відповідь екстремізм", - резюмував парламентарій.

Нагадаємо, невідомі 31 грудня близько 23.30 підірвали пам`ятник Сталіну в Запоріжжі на території будівлі обкому Комуністичної партії.

Пізніше в Луцьку камінь під пам`ятник лідеру ОУН Степану Бандері був обмальований свастикою.

Gazeta.ua