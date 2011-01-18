Цікаві подробиці з історії 18 січня

У 1654 році відбулася Переяславська рада.

Це була загальна військова рада, скликана гетьманом Богданом Хмельницьким у м. Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький) для вирішення питання про взаємовідносини між Військом Запорізьким та Московською державою. У результаті Переяславської Ради та наступних переговорів між гетьманським та царським урядами було укладено воєнно-політичний союз двох держав — України та Московії. Необхідність виходу з-під польської залежності спонукала Б.Хмельницького піти на визнання протекторату московського царя над Україною. Одночасно було дано царську гарантію щодо збереження державних прав України, яку згодом неодноразово порушували і врешті решт широка автономія українських земель і Запоріжжя звелася протягом 120 років нанівець. 300-у річницю Переяславської Ради широко відзначали в СРСР 1954 року, до цього ювілея було приурочене, зокрема, передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

У 1778-му англійський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, що побачив сучасні Гавайські острови.

Через два дні він висадився на острові Кауаї і назвав архіпелаг Сандвичевими островами на честь свого покровителя Джона Монтегю, герцога Сандвичського.

1825-й — у Москві було відкрито нове приміщення Великого театру, збудованого у стилі класицизму за проектом архітектора Осипа Бове.

1919 рік — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Роллс-Ройс".

1934 року англійську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, по яких передавали дані про скоєні злочини.

Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.

1995-го - під час землетрусу силою 7.2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.

У 1996 році на носії нового типу, DVD-дисках, вийшло перше програмне забезпечення.

Компанія Digital Directory Assistance оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника PhoneDisc PowerFinder USA ONE, буде випущено на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.

1997 рік — норвежець Берг Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.

Усланд рухався на лижах і використовував парашут для прискорення. Він пройшов 1695 миль (близько 2.5 тисяч кілометрів) від острова Беркнер до бази Скотт.

18 січня 2010 року вибухнули кисневі балони на 4-му поверсі лікарні №7 м. Луганськ (відділення кардіології). В результаті - 16 загиблих

Народилися:

У 1933-му —Рей Долюі, винахідник першого реально працюючого відеомагнітофона.

1955 року - Кевін Костнер, американський актор ("Лист в пляшці", "Тілоохоронець", "Дж.Ф.К."), режисер, лауреат премії "Оскар" ("Танцюючи з вовками").

1882-го — Алан Мілн, англійський письменник, батько Вінні Пуха.

Книгу про пригоди ведмедика Вінні Мілн написав в 1926 році. Джерелом натхнення для нього був син на ім`я Крістофер Робін. Величезний успіх цієї дитячої книжки автор сприймав з дрібкою солі, бо вважав себе серйозним письменником. Коли Крістофер Робін виріс, Мілн не став далі писати для дітей. Після смерті Мілна його дружина продала авторські права на Вінні-Пуха американській компанії Волта Діснея.

В 1962 році народилася Тамара Гвердцителі, знаменита грузинська співачка.

Співачка виконує пісні вісьмова мовами: рідною грузинською, а також українською, російською, французькою, італійською, іспанською, англійською та на івриті. З Україною пов`язує Тамару Гвердцителі й співпраця з всесвітньо відомим оперним тенором Володимиром Гришком, з яким на сцені Дніпропетровського оперного театру співачка у опері "Кармен" виконує арію головної героїні.

ТСН