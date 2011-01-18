У Херсоні до Дня Соборності підняли найбільший синьо-жовтий прапор

За рішенням мерії Херсона у рамках підготовки до відзначення 22 січня Дня Соборності України у місті піднято новий державний прапор, що є найбільшим в області – його площа становить 28 кв. м (розміри – 4х7 м).

Як передає кореспондент УНІАН, прапор піднято на 22-метровому флагштоку, розташованому між обласною універсальною бібліотекою ім. О.Гончара і монументом Невідомому солдату в парку Слави.

«Державний прапор – символ міцності, єдності і потужності України, він встановлений у пам’ятному місці, де складають шану героям, проводять урочистості тощо. Тож, оновлення державного прапору є невід’ємною частиною підготовки до свята», - сказав на церемонії підняття прапору заступник міського голови Сергій ЧЕРЕВКО.

Довідка УНІАН: згаданий флагшток був зведений у 2008 році до Дня Незалежності і щорічно керівництво області на ньому урочисто підіймало державний прапор України площею 24 кв. м (розміри – 4х6 м). За стан флагштоку і своєчасне вивішування прапору відповідає Херсонська облдержадміністрація.

Місце розташування флагштоку було обрано так, щоб встановлений на схилах Дніпра прапор було добре видно із кораблів, що пропливають річкою.

Наприкінці 2010 року представники херсонської обласної організації партії «Наша Україна» заявили, що звернуться до керівництва держави і правоохоронних органів щодо знущання над державним прапором посадовцями Херсонської області. “Нашоукраїнці” тоді повідомили, що найбільший на Херсонщині державний прапор із середини грудня 2010 року перебував у жалюгідному стані – він був майже повністю обірваний, на флагштоку висіли залишки знамена.