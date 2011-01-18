У прокуратурі кажуть, що голову Сталіну «тризубівці» пиляли всімох

Правоохоронними органами за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримано 7 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Вячеслав ПАВЛОВ.

«За фактом пошкодження пам`ятника Сталіну - спилювання голови 28 грудня 2010 року - на даний момент затримано 7 осіб, із яких лише один житель Запорізької області, решта представники інших регіонів», - сказав прокурор.

В.ПАВЛОВ також зазначив, що затримані - це саме ті члени ВО «Тризуб», про затримання яких останнім часом дуже багато писали ЗМІ. За його словами, на даний момент у розпорядженні прокуратури Запорізької області є підтвердження причетності всіх сімох у скоєнні цього злочину у вигляді відеозапису, який самі «тризубівці» й зняли.

«Тризубівці зняли цей злочин, у нас є плівка», - сказав В.ПАВЛОВ.

За його словами, всі затримані зараз перебувають під вартою, їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ст.296 ч.2 Кримінального кодексу України (хуліганство). Ведеться слідство.

Водночас про можливу причетність цих затриманих до вибуху пам`ятника Сталіну прокурор нічого конкретного не сказав.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 р. на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову.

Пізніше, в новорічну ніч, відбувся вибух на території Запорізького обкому КПУ, унаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Прокуратура Запорізької області кваліфікувала підрив пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу в міліції, передала її в СБУ.