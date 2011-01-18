Час відьом захопив лідерство в російському прокаті

Містичний екшн Час відьом з Ніколасом Кейджем став лідерів російського прокату за підсумками вихідних 14-16 січня 2011 року.

За попередніми даними видання Кинобизнес сегодня, стрічка заробила в російському прокаті $ 2,4 млн.

На другому місці, як і минулого тижня, залишився Турист з Анджеліною Джолі і Джонні Деппом - $ 2,3 млн.

Лідер минулого тижня, комедія Мандри Гуллівера опустилася на третьому місці з результатом в $ 2,2 млн.

На четвертій сходинці розташувалася комедія Доброго ранку (в українському прокаті - Ранковий підйом) про телешоу з Харрісоном Фордом, Рейчел Макадамс, Дайан Кітон і Патріком Вілсоном, яке зазнає лиха. Незважаючи на чудовий акторський склад і хороші відгуки критиків, в перший прокатний вік-енд фільм зумів зібрати тільки $ 1,2 млн.

Замикає першу п`ятірку мультфільм Три богатирі і Шамаханська цариця, колишній абсолютний чемпіон російського прокату в новорічні свята. Цього разу мультфільм зібрав лише $ 1,1 млн.

Нагадаємо, що в американському прокаті зараз лідирує фантастичний фільм Мішеля Гондрі Зелений шершень.

РИА Новости

