У Ніколь Кідман з'явилася дочка, народжена від сурогатної матері

В австралійської акторки Ніколь Кідман і її чоловіка, кантрі-співака Кіта Урбана, з`явилася дочка, народжена від сурогатної матері.

Дівчинку назвали Фейс Маргарет Кідман Урбан, повідомляє у вівторок, 18 січня, Associated Press.

Фейс Маргарет з`явилася на світ 28 грудня 2010 року, однак пара офіційно оголосила про це тільки зараз. Дитина народилася в одній з лікарень міста Нешвілл, штат Теннессі, де проживає подружжя.

За словами батьків, народження дочки стало для них "істинним благословенням". Вони окремо подякували жінці, яка виношувала для них дитину.

У липні 2008 року стало відомо про народження у Ніколь Кідман дочки, яку назвали Санді-Роуз (Sunday Rose - "недільна троянда"). Під час шлюбу з Томом Крузом, що розпався в 2001 році, Кідман усиновила двох дітей.

Lenta.ru