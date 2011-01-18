Esquire назвав чоловіків, що одягаються без смаку

Журнал Esquire назвав топ-10 чоловіків, що одягаються без смаку.

Перше місце посів британський актор Роберт Паттінсон, що прославився роллю вампіра у кінофраншизі Сутінки. Укладачам рейтингу не сподобалася його зачіска.

На третьому місці виявився один із найбагатших людей планети, засновник Facebook Марк Цукерберг, чиє ім`я останніми місяцями постійно на слуху у зв`язку з виходом кінофільму Соціальна мережа.

"Незалежно від того, скільки в тебе грошей або секрети скількох людей ти тримаєш у своїх руках, не можна з`являтися на формальних заходах у футболці та джинсах, якщо хочеш, щоб тебе сприймали серйозно", - коментує видання стиль Цукерберга.

Журнал рекомендує всім засновникам стартапів все ж надати перевагу "правильному костюму" для зустрічі з потенційними інвесторами.

Крім Паттінсона та Цукерберга, в десятку найгірше одягнутих чоловіків також увійшли актори Ніколас Кейдж, Чарлі Шин та Расселл Бренд, співак Джаред Лето й інші знаменитості.



"Так, вони відомі. І, так, вони здебільшого непогані із себе. Та їхня манера одягатися викликає справжнє здивування", - зазначив Esquire.

Нагадаємо, що у вересні 2010 року сайт WENN.com склав рейтинг знаменитостей, що найгірше одягаються. Очолила список співачка Lady GaGa.



РИА Новости

