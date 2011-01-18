Зелений шершень став лідером в кінопрокаті Північної Америки

Фантастичний фільм Мішеля Гондрі Зелений шершень став лідером прокату в Північній Америці за підсумками вихідних 14-16 січня.

У прем`єрний вік-енд Зелений шершень зібрав $ 34 млн. У фільмі Гондрі розповідається про супергероя Зеленого Шершня - сина медіамагната і безтурботного марнотратника життя, який після смерті батька береться за розум і приступає до боротьби зі злом. Його роль виконав один з авторів сценарію, Сет Роген (Seth Rogen), для чого йому довелося схуднути на 13,5 кг.

Головного лиходія на прізвище Чуднофскі зіграв австрійський актор Крістоф Вальц (Christoph Waltz), що запам`ятався багатьом у ролі мисливця за євреями штандартенфюрера СС Ганса Ланди у Безславних виродках (Inglourious Basterds) Квентіна Тарантіно (Quentin Tarantino).

Друге місце посіла ще одна прем`єра минулого тижня - комедія Дилема з Вінсом Воном. Вона заробила в прокаті $ 17,4 млн., повідомляє агентство Associated Press.

На третьому місці опинився лідер минулих вихідних, Залізна хватка братів Коенів з результатом у $ 11,2 млн. Загальна каса фільму перевищує $ 126 млн.

Четверту сходинку посіла історична драма Король каже!, яка зібрала $ 9,1 млн., повідомляє The Hollywood Reporter.

Замикає топ-5 з результатом $ 8,1 млн. Чорний лебідь Даррена Аронофскі (Darren Aronofsky). З початку прокату фільм заробив вже майже $ 73 млн.

Тим часом доходи від прокату кінострічок продовжили знижуватися. Всього збори прокатників за останній тиждень склали $115,2 млн., що на 25% менше зборів за аналогічний період у 2010 році. Відвідуваність також скоротилася на 27%.

Корреспондент