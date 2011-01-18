У Беверлі-Хіллз відбулася «головна репетиція» Оскара

У ніч на 17 січня, у Беверлі-Хіллз у 68-й раз відбулася церемонія вручення престижної кінопремії Золотий глобус, яка вважається «головною репетицією» Оскара.

Тріумфатором цьогорічної церемонії стала стрічка Девіда Фінчера Соціальна мережа про засновників Facebook. Вона отримала премії відразу в чотирьох номінаціях – найкращий драматичний фільм, найкращий сценарій, найкраща режисура і найкращий саунд-трек.

Найкращим драматичним актором став Колін Ферт за роль у фільмі Говорить король, найкращою драматичною актрисою – Наталі Портман за фільм Чорний лебідь. У номінації Найкраща комедія чи мюзікл було відзначено фільм Дітки в порядку, а Аннетт Бенінг, яка зіграла в ній головну роль, стала найкращою комедійною акторкою. Найкращим комедійним актором став Пол Джиаматті за роль у фільмі Версія Барні.

За ролі другого плану були відзначені Крістіан Бейл і Мелісса Лео за участь у фільмі Боєць. А найкращою іноземною стрічкою була визнана данська картина Помста (Hævnen). Почесна премія за внесок у розвиток кіноіндустрії цього року дісталася Роберту де Ніро.

Репортаж з церемонії нагородження премією Американської асоціації іноземної преси дивіться у новій фотогалереї Новинаря.

Корреспондент

