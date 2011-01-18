Між Києвом і Токіо обіцяють пряме авіасполучення

Президент України Віктор Янукович обговорив зі спікером парламенту Японії Такахіро Йокоміті перспективи прямого авіасполучення між Україною і Японією.

"З метою нарощування обсягів взаємних поїздок громадян між авіаперевізниками досягнуто угоду про організацію влітку цього року 11-ти прямих чартерних рейсів Токіо - Київ - Токіо. Цей крок сприятиме впровадженню регулярного прямого авіасполучення", - йдеться в повідомленні Банкової.

Янукович висловив надію на підтримку японського парламенту в питанні укладення відповідної угоди.

Крім того, сторони обговорили перспективи лібералізації візового режиму для громадян України.

"Україна зацікавлена в поступовій лібералізації візового режиму з Японією для наших громадян", - заявив Янукович, нагадавши, що Київ шість років тому запровадив безвізовий режим для громадян Японії.

Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович перебуває в Японії з чотириденним офіційним візитом, у ході якого він зустрінеться з керівництвом та бізнес-елітою Країни висхідного сонця.

Корреспондент.net