Сьогодні у християн східного обряду - голодна кутя
18:46, 18 січня 2011Культура
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Другий Святий вечір
Сьогодні, у переддень Водохреща, християни східного обряду святкують «Голодну кутю», або другий Святий Вечір.
Увесь день напередодні Водохреща віряни нічого не їдять – тримають піст. За вечерю сідають, коли на небі вже з’явиться вечірня зоря.
На стіл цього вечора ставлять пісні страви: вареники з капустою, гречані млинці на олії, смажену рибу і, звісно, – кутю та узвар.
Після вечері, за народною традицією, усі кладуть ложки в одну миску, а зверху – хлібину, «щоб хліб родився».
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