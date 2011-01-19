Туристи платитимуть у Києві збір від вартості проживання

Туристи платитимуть 1% збір від вартості проживання у Києві.

Про це йдеться у Положенні «Про туристичний збір у м. Києві» (доповнення до рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 р. №573/5385 про бюджет Києва на 2011 р.), розміщеному в газеті «Хрещатик» за 18 січня №7.

Згідно з положенням, туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету Києва. Платниками збору є як громадяни України, так і іноземці, які перебувають у Києві і одержують послуги з тимчасового проживання (нічлігу).

Ставка збору встановлюється у розмірі 1% від бази стягування збору, при цьому базою стягування збору є вартість усього періоду проживання (нічлігу) в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках й інших установах готельного типу.